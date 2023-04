Sentieri e poderali in Vda, si lavora a proposta di legge

"Lo sviluppo della rete sentieristica offre opportunità importanti dal punto di vista turistico, ma bisogna capire come gestire dal punto di vista delle responsabilità civili e penali per non gravare sui presidenti dei consorzi e sui proprietari" e per questo "è stato deciso di costituire un gruppo di lavoro ristretto per essere più rapidi nel proporre soluzioni ed esaminare il panorama nazionale sulla materia". Lo ha detto l'assessore alle risorse naturali, Marco Carrel, rispondendo ad un'interrogazione della Lega Vda sulla rete sentieristica e poderale regionale.

"Nell'ultima riunione - ha aggiunto - il tavolo ristretto ha dato conto degli approfondimenti che sta effettuando sulle altre realtà regionali. È previsto un ulteriore incontro entro fine mese per redigere le prime bozze di quello che sarà il testo normativo, che sarà poi sottoposto al tavolo e, quindi, alla Commissione consiliare".

Per Raffaella Foudraz (Lega Vda) è "una tematica che non ha soluzioni semplici, ma bisogna fare il possibile perché si arrivi al più presto ad una soluzione che tuteli tutte le parti in causa, visto il costante aumento degli amanti della montagna che percorrono sia a piedi che in bici la nostra rete sentieristica".