Paritetica, Rollandin e Marini eletti dall'Assemblea

Il consigliere regionale Augusto Rollandin e l'avvocato Francesco Saverio Marini sono stati eletti dal consiglio regionale nella Commissione Paritetica Stato-Regione Valle D'Aosta per le norme di attuazione dello statuto speciale. Rollandin è stato eletto con 19 voti, Marini con 21. Una scheda nulla e un voto a Lucianaz. Il gruppo Pcp non ha partecipato al voto.

Il 27 marzo Albert Lanièce e Gianclaudio Bressa avevano rassegnato le dimissioni. "Da un lato, chiediamo la disponibilità al collega Augusto Rollandin, che nei suoi ruoli di Senatore della Repubblica e di Presidente della Regione ha avuto la possibilità di confrontarsi con lo Stato e di conoscere le procedure a livello romano; dall'altra, proponiamo il professor Francesco Saverio Marini, che è profondo conoscitore delle materie giuridiche e in particolare delle specificità del nostro Statuto", ha detto il capogruppo dell'Uv Aurelio Marguerettaz presentando le candidature.

La candidatura di Rollandin ha scatenato critiche da parte dell'opposizione durante la discussione. "Ricordo che due esponenti di questa maggioranza avevano criticato aspramente la figura del collega Rollandin" e "mi sarei aspettato un momento nel quale i due interessati, Bertin e Padovani, si alzassero per dire 'ho scritto e ho pensato cose brutte su Rollandin ma siccome mi piace star qui va bene così'", ha detto il capogruppo Lega Andrea Manfrin.

Nel citare "parole di biasimo" espresse dal presidente Alberto Bertin nei confronti di Rollandin, Stefano Aggravi (Lega) parla di un "vecchio nemico in una sorta di 'sacrario' della nostra autonomia", mentre per Chiara Minelli (Pcp) bisognava "evitare un ragionamento di parte di una maggioranza, ma erano necessari trasparenza e coinvolgimento di tutti".

Dopo i ringraziamenti ai dimissionari, l'ex presidente della Regione Erik Lavevaz ha sottolineato come il ruolo della paritetica "in un futuro prossimo sarà particolarmente complesso". "Mi dispiace ci siano persone double face - ha commentato Rollandin - spero di poter risolvere una serie di problemi che necessitano una soluzione nel più breve tempo possibile".