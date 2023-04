Inversione ordine del giorno, Lega attacca maggioranza

"Richiedere oggi l'inversione dell'ordine del giorno, non avendo avuto i numeri per farlo in Conferenza dei Capigruppo, è la manifestazione della debolezza di questa maggioranza, che ha paura, quando manca anche solo un componente, di andare sotto nelle votazioni. Non avalliamo questa debolezza, ma ne prendiamo atto". Lo ha detto il capogruppo della Lega Vda, Andrea Manfrin, in apertura dei lavori del Consiglio Valle. A chiedere l'inversione dell'ordine del giorno è stato il capogruppo dell'Union valdotaine, Aurelio Marguerettaz, nell'attesa del rientro del Presidente della Regione impegnato a Châtillon alla cerimonia di consegna della Medaglia d'oro al merito civile alla memoria di don Prospero Duc, assassinato nella sua canonica dai fascisti nel 1945.