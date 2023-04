Energia, legge disciplina canoni concessioni idroelettrico

Il Consiglio Valle ha approvato (19 voti a favore e 16 astensioni) il disegno di legge che disciplina il canone annuale e il canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico. Il provvedimento si compone di 13 articoli "volti a determinare i canoni demaniali relativi alle grandi concessioni di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ossia quelle afferenti a impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media superiore a 3.000 chilowatt (kW), in attuazione della disciplina eurounitaria e italiana".

"I concessionari devono corrispondere un canone demaniale - ha spiegato Antonino Malacrinò (Fp-Pd) - costituito da una componente fissa e una variabile. Per le concessioni scadute, la norma prevede invece un canone aggiuntivo per l'esercizio dell'impianto, nelle more della riassegnazione della concessione. L'importo unitario della componente fissa del canone annuo è pari a 40,09 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione, mentre la determinazione della percentuale dei ricavi normalizzati, necessaria per la quantificazione della componente variabile, è determinata annualmente con la legge di stabilità regionale e non può eccedere la misura del 2,5%. La definizione delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione dei canoni è demandata alla Giunta regionale".

"Questa legge è funzionale a drenare il gettito di entrata - ha aggiunto Stefano Aggravi (Lega VdA) - necessario a coprire i 4 milioni di euro di fabbisogno annuo che mancavano al Bim, in qualità di ente di governo d'ambito del servizio idrico integrato, per interventi sulla rete potabile a livello regionale. Ma ci chiediamo: delle altre risorse che cosa ne sarà? Il percorso di definizione di questo provvedimento ha permesso di considerare nuovamente il fatto che nel suo complesso il sistema idrico regionale necessiterà nei prossimi anni di ingenti interventi di manutenzione e potenziamento.

Tutto questo in un momento di incertezza sia dal punto di vista dell'evoluzione climatica che della stessa titolarità delle concessioni di grande derivazione, in assenza di una norma di attuazione dello Statuto speciale che disciplini il rinnovo di tali concessioni. Sul tavolo resta tra l'altro aperto il dossier del Piano di tutela delle acque: più passa il tempo e più rischia di essere datato nella concezione e nei contenuti. Il tutto poi in un momento in cui il futuro delle bollette dei valdostani non è ancora chiaro e su cui incombono possibili aumenti di tariffa per la gestione del servizio idrico.

Discutere e votare questo disegno di legge senza tenere conto anche di questi fattori risulta parziale e incompleto".

Per Erik Lavevaz (Uv), "questo disegno di legge è un tassello che completa il quadro complesso della gestione del servizio idrico integrato ancora oggi ancorato a normative datate, come il Regio Decreto del 1933 o la legge del 1953, che spesso aspettano ancora i decreti attuativi". Osserva Claudio Restano (Misto): "È vero che questa legge dà una risposta, ma si poteva fare di più e meglio: nessuna riflessione è stata condotta sul futuro della risorsa acqua potabile a tutela della salute pubblica né sul ruolo delle acque superficiali da destinare ad uso potabile. Non si sono fornite indicazioni circa le risorse da investire sul monitoraggio e miglioramento della qualità delle acque in base alla valutazione del rischio". Infine l'assessore Carlo Marzi: Questo tipo di sovracanoni erano in attesa di essere legiferati, poiché era previsto che la Regione si prendesse in carico questa situazion. Ma questo disegno di legge è politicamente molto di più perché interviene su due aspetti fondamentali: occuparsi e dare dignità alle proprie entrate destinando queste risorse a un tema fondamentale come quello dell'acqua potabile e alle necessità dei nostri Comuni per il tramite del Bim. Queste risorse consentiranno infatti di attuare interventi per quasi 445 milioni per il nostro territorio".