Condominio all'Arco d'Augusto, in aula critiche al progetto

Un condominio di sette piani a pochi passi dall'Arco d'Augusto, monumento simbolo della città di Aosta. Il progetto è stato oggetto di discussione in Consiglio Valle a seguito di un'interrogazione di Erika Guichardaz (Progetto civico progressista).

"Dagli organi competenti - ha detto in aula - è stato definito 'sufficientemente compatibile'. Ci sono dei dubbi, sembra un condominio 'vista mare' con ampi terrazzi. Abbiamo delle perplessità vista la vicinanza con l'Arco d'Augusto. Come potrà armonizzarsi con il centro storico? Anche la commissione edilizia ha evidenziato delle criticità".

L'assessore ai beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz, ha spiegato: "Si tratta di un edificio con fini di abitazione e commerciale, progettato da professionisti locali. E' prevista la demolizione e la ricostruzione dell'edificio, con un ampliamento del 35% ai sensi della 'legge casa'. Edificio che ora è abbandonato e in stato di degrado. I vincoli sono di carattere archeologico e storico. Il progetto ora è in fase di valutazione da parte del Comune di Aosta".