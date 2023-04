Artigianato, Mav Fenis punta a 15.000 visitatori all'anno

Il Museo dell'artigianato valdostano di Fenis punta ad avere 15.000 visitatori nel 2023. Lo ha detto l'assessore Luigi Bertschy rispondendo ad un'interrogazione di Forza Italia su "eventuali difficoltà finanziarie ed economiche dell'Ivat".

"Il bilancio - ha aggiunto - chiude in pareggio ed è stato fatto in maniera prudenziale tenendo conto dell'aumento del costo del lavoro. E' previsto un incremento delle spese per l'acquisto di opere dagli artigiani locali. Ci sono comunque progetti da rivedere, a partire da Maison Caravex di Gignod. L'importante è governare la spesa e promuovere l'artigianato tradizionale: per farlo puntiamo all'efficientamento del servizio e alla riorganizzazione della legge".

"L'aumento dei visitatori al Mav - ha concluso - è frutto della convenzione con il castello di Fenis e di un'ottima sinergia".

Mauro Baccega (Forza Italia) ha ribadito la "preoccupazione" per la situazione finanziaria e per l'eventuale "riduzione dell'attività che va a mortificare certi percorsi, mentre invece occorrerebbe incrementare ed incentivare".