Ddl manutenzione ordinamento regionale, ok da 3a commissione

La terza Commissione 'Assetto del territorio' ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega Vda e Pcp, sul disegno di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per il 2023 e ulteriori disposizioni. In particolare, i commissari erano chiamati ad esprimersi sugli articoli 1, 5 e 14 del provvedimento e hanno nominato relatore il consigliere Corrado Jordan (Av-Vda Unie).

"L''articolo 14 del disegno di legge - specifica il presidente della Commissione, Albert Chatrian (Av-Vda Unie) - è particolarmente importante perché semplifica l'azione dei consorzi di miglioramento fondiario nella redazione dei piani di riordino: è infatti prevista l'applicazione della procedura espropriativa alle particelle di proprietà di persona deceduta con eredi anche in assenza di presentazione della dichiarazione di successione o in caso di rinuncia espressa all'eredità.

L'articolo 5 modifica la normativa urbanistica e di pianificazione territoriale (legge 11/1998), inserendo una procedura semplificata per la realizzazione di piccoli bacini di stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione con capacità fino a 100 metri cubi".

Il disegno di legge è stato assegnato a tutte le Commissioni consiliari, le quali esprimeranno parere sugli articoli di loro competenza.