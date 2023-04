Iscritti altri sei punti all'ordine del giorno dell'assemblea

L'ordine del giorno del Consiglio regionale, convocato mercoledì 19 e giovedì 20 aprile 2023, è stato integrato da ulteriori sei oggetti.

L'Assemblea procederà alla sostituzione di Albert Lanièce e Gianclaudio Bressa componenti dimissionari di parte regionale in seno alla Commissione Paritetica.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, il Consiglio Valle esaminerà due disegni di legge: disciplina del canone annuale e aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico di cui sono relatori i consiglieri Antonino Malacrinò (Fp-Pd) e Roberto Rosaire (Uv) per la maggioranza e il consigliere Stefano Aggravi (Lega Vda) per l'opposizione; disposizioni sui termini per la rimozione di strutture amovibili funzionali all'attività di strutture turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui è relatore il consigliere Paolo Cretier (Fp-Pd).

In aula saranno illustrate anche tre interrogazioni a risposta immediata. La prima, depositata dal gruppo Progetto civico progressista, chiede notizie sulla sottoposizione alla giunta della relazione al Parlamento della Direzione investigativa antimafia; la seconda, del gruppo Forza Italia, interroga il governo sulla mancata sottoscrizione dell'intesa con lo Stato sull'emergenza migranti; la terza, del gruppo Lega Vallée d'Aoste, si occupa del progetto 'Arvier Agile' inserito nel Pnrr.

Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare, figurano quindi 111 oggetti.