Valanga in val di Rhemes, cordoglio Assemblea valdostana

"Una tragedia che scuote l'intera Valle d'Aosta e che ci rattrista molto. Esprimo a nome mio personale e dell'Assemblea valdostana la nostra più sincera vicinanza ai familiari e al sodalizio delle Guide alpine". Lo dichiara il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, esprimendo il cordoglio dell'Assemblea valdostana per la scomparsa dei tre allievi del corso di formazione per aspiranti guide alpine, Sandro Dublanc, Lorenzo Holzknecht ed Elia Meta, rimasti coinvolti nella valanga in Val di Rhêmes.