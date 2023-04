Energia, ok da commissioni a legge su canone idroelettrico

Le Commissioni "Affari generali" e "Sviluppo economico" del Consiglio Valle hanno espresso parere favorevole a maggioranza - astensione dei gruppi Lega Vda e Pcp - sul disegno di legge che disciplina il canone annuale e il canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico.

Relatori del provvedimento sono i Presidenti delle due Commissioni, Antonino Malacrinò (Fp-Pd) e Roberto Rosaire (Uv), ai quali si aggiunge il Consigliere Stefano Aggravi (Lega Vda), nominato relatore di minoranza.

Il disegno di legge si compone di 13 articoli volti a determinare i canoni demaniali relativi alle grandi concessioni di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ossia quelle afferenti a impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media superiore a 3.000 chilowatt (kW), in attuazione della disciplina eurounitaria e italiana.

"Con questo atto si interviene su due fronti - specificano Malacrinò e Rosaire -: da una parte si stabilisce l'importo unitario del canone annuale (pari a 40,09 euro per ogni kW di potenza) e le modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati (che rappresentano la componente variabile del canone); dall'altra, si definisce la misura del canone aggiuntivo per le concessioni scadute in forza di autorizzazioni provvisorie rilasciate dopo la scadenza della concessione originaria. Il disegno di legge sarà portato all'attenzione del Consiglio nella prossima adunanza già convocata per il 19 e 20 aprile".