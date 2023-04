Accompagnatore media montagna, "le associazioni lo vogliono"

(ANSA) - AOSTA, 13 APR - "Le associazioni maggiormente rappresentative sul territorio hanno dato il loro e forte e convinto sostegno così come i maestri di sci", e "c'è grande interesse per avviare questa nuova professione di accompagnatore di media montagna". A dirlo è l'assessore al Turismo Giulio Grosjacques dopo aver illustrato in quarta commissione il disegno di legge in materia di attività di accompagnatore di media montagna.

"Le guide escursionistiche naturalistiche ci hanno chiesto a gran voce di procedere con l'approvazione di questo disegno di legge per poi andare a transitare o attraverso una formazione specifica per le materie sulle quali non hanno ancora formazione diretta o con un passaggio per chi ha già un'attestazione idonea", prosegue.

Durante l'audizione sono stati sollevati dei rilievi da parte del gruppo Pcp rispetto alle normative. Grosjacques su questo precisa: "Abbiamo sottoposto all'ufficio legale questo disegno di legge per il fatto che potessero esserci dei dubbi interpretativi e abbiamo avuto il via libera. Chiaramente ora andiamo avanti con gli accordi che abbiamo preso con l'Unione valdostana guide di alta montagna che istruirà i nuovi accompagnatori e ne gestirà l'albo speciali di iscrizione, oltre che con le guide escursionistiche naturalistiche".

"L'analisi di questo importante testo - aggiunge il presidente della commissione Roberto Rosaire - proseguirà con ulteriori audizioni: sentiremo i rappresentanti dell'Unione valdostana guide alpine di alta montagna (Uvgam), dell'Associazione valdostana maestri di sci (Avms), dell'Associazione guide escursionistiche naturalistiche (Agenva) e dell'Associazione guide ambientali escursionistiche (Aigae)". (ANSA).