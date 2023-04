Arriva in aula il Piano interventi contro la violenza di genere

Con un ordine del giorno composto da 105 oggetti (51 rinviati da precedenti adunanze) il Consiglio Valle è convocato mercoledì 19 e giovedì 20 aprile. In particolare l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il Piano triennale degli interventi contro la violenza di genere 2022-2024. Per quanto riguarda l'attività ispettiva, saranno trattate 32 interrogazioni , 46 interpellanze e 18 mozioni, di cui sette rinviate dalle precedenti adunanze. Infine, saranno trattate quattro risoluzioni: una presentata dai gruppi di minoranza FI, Misto, Lega VdA, Pcp con cui vengono stigmatizzate le azioni del Presidente del Consiglio ritenute non conformi al Regolamento interno; due depositate dai gruppi Lega VdA, Misto e FI per la creazione di cinque centri di conferimento del verde prodotto dalle imprese valdostane e per l'avvio di un piano di monitoraggio del canis lupus e previsione del prelievo e abbattimento di animali pericolosi; e una presentata dai gruppi di maggioranza che contiene l'impegno a ripristinare e aumentare le dotazioni finanziarie del fondo sociale per l'affitto e del fondo per la morosità incolpevole.