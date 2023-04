Pcp, bus notturno per Pont Saint Martin? occasione persa

"Revisione e ripresa del servizio di trasporto notturno: un'occasione persa". E' quanto dichiara, in una nota, il gruppo Progetto civico progressista dopo che in Consiglio regionale è stata respinta con 31 voti di astensione e 2 favorevoli una mozione con cui si chiedeva al Governo regionale "di valutare con attenzione tutti i dati relativi all'utilizzo del servizio di trasporto pubblico notturno Aosta/Pont-Saint-Martin, al fine di organizzare un servizio più mirato e adeguato alle reali esigenze dell'utenza, prevedendo una diversa modalità di gestione, anche valutando una alternativa al tradizionale servizio di linea, e introducendo il pagamento di una adeguata tariffazione".

"Poche ore dopo - prosegue la nota - è stata, invece, votata con 33 voti a favore e 2 di astensione (Pcp) la risoluzione proposta dalla Lega con cui si "impegna l'Assessore competente a presentare in quarta Commissione, alla conclusione della fase di analisi delle attuali criticità e di riprogrammazione dei servizi, il progetto di eventuale riavvio del trasporto notturno Aosta/Pont-Saint-Martin/Aosta." "Due impegni chiaramente diversi - commentano Erika Guichardaz e Chiara Minelli - per il loro peso e la loro incisività, soprattutto riguardo all'effettiva revisione e ripresa del servizio. Fin dal marzo 2022 avevamo chiesto di operare una precisa valutazione circa l'organizzazione del servizio e la razionalità dei viaggi, proponendo di ragionare su orari e giornate in cui concentrare le corse e su modalità organizzative in senso lato. Affrontando il problema allora, molto probabilmente, non saremmo arrivati all'interruzione del servizio migliorandolo e razionalizzandolo. Ancora una volta si è scelto di non affrontare situazioni e problemi ben noti, da noi segnalati oltre un anno fa per arrivare infine a dire che si farà una analisi delle criticità e si presenterà un progetto di eventuale riavvio del servizio".