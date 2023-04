Zone franche, per Testolin "i tempi sono cambiati"

"I tempi sono cambiati e si sono sviluppati nuovi modi di regolare questi sistemi di zone franche". Lo ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, intervenendo nel dibattito su una mozione presentata dalla Lega Vda che chiedeva un approfondimento sulle zone franche. Mozione approvata all'unanimità e che "impegna il Governo regionale, entro sei mesi, ad approfondire il quadro normativo in essere sulle zone franche, anche al fine di verificare la fattibilità della previsione di una norma di attuazione che tenga conto delle esigenze territoriali, delle opportunità e delle esperienze europee, e all'esito a relazionare nella Commissione consiliare competente".

"Condividiamo l'importanza di affrontare questo tema - ha aggiunto Testolin - e lo abbiamo inserito anche nel nostro programma di governo: vogliamo lavorarci seriamente per valutare soluzioni tecniche e politiche da sottoporre al Governo italiano.Oggi cerchiamo qualcosa di diverso rispetto alla manovrabilità fiscale che ci è stata accordata nel 2017: bisognerà capire quali saranno le situazioni da sviluppare, in accordo con lo Stato, che ci consentano di trarre vantaggi e situazioni differenti. Vogliamo farlo con onestà intellettuale, senza creare false illusioni, ma senza essere remissivi".

Dopo aver richiamato "l'esperienza delle zone economiche speciali già esistenti all'interno dell'Unione europea nella forma, ad esempio di parchi industriali o tecnologici, eco industrial park, zone franche, zone franche urbane e/o distretti per l'innovazione", Stefano Aggravi (Lega Vda) ha sottolineato: "Anche la Valle d'Aosta può pensare a delle zone di questo tipo in forza dell'articolo 14 del nostro Statuto che prevede che le modalità di attuazione della zona franca siano concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato. La finalità vera di questa mozione è quella di cercare di avere un prodotto completo che ci dica cosa si può fare materialmente di questo principio, interloquendo con lo Stato, che è il nostro punto di riferimento per l'attuazione dello Statuto".

Infine il Presidente dell'Assemblea, Alberto Bertin, ha parlato di "tema che arriva da lontano, dalla storia della nostra Regione, ma che ha ancora una sua attualità e prospettiva: una delle missioni di questa Presidenza è proprio quella di fornire degli strumenti di approfondimento utili alla riflessione politica e alla conoscenza dell'intera comunità valdostana".