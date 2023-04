Turismo: Grosjacques, ripensare ufficio di Pont-Saint-Martin

"L'ufficio del turismo di Pont-Saint-Martin è attenzionato da anni in ragione degli elevati costi fissi di gestione e del basso numero di utenti: gli accessi del 2022 sono stati complessivamente 4.146, con una punta massima di 1.024 nel mese di agosto e una minima di 170 in febbraio. Alla luce di questi numeri e dei costi si ritiene che l'attuale utilizzo dell'ufficio sia da ripensare e che la soluzione alternativa possa non passare necessariamente dal reperimento di una nuova sede ma passi attraverso l'esplorazione e la sperimentazione di soluzioni anche nuove. Al momento non è stata presa alcuna decisione, che sarà in ogni caso assunta in accordo con le amministrazioni locali interessate e fatte tutte le debite valutazioni". Lo ha detto l'assessore regionale al turismo, Giulio Grosjacques, rispondendo in aula ad un'interpellanza sugli uffici del turismo in media e bassa Valle presentata dalla Lega Vda.

"L'esperienza di questi ultimi anni insegna che l'ufficio del turismo - ha aggiunto Grosjacques - non risponde più ad un bisogno reale e percepito (ormai l'informazione turistica è facilmente accessibile attraverso i canali digitali) ma soddisfa un bisogno emergente, che sorge spontaneo quando il visitatore si ritrova l'ufficio davanti ed entra. È la storia dell'ufficio di Aosta, quando si è spostato dalla piazza Chanoux alla Porta Praetoria, raddoppiando i numeri dei propri accessi".