Maxi condominio a Cervinia, Assemblea respinge mozione

Con 21 astensioni e due voti a favore (la Lega VdA non ha partecipato al voto), il Consiglio Valle ha respinto una mozione del gruppo Progetto Civico Progressista, che chiedeva un esame minuzioso delle caratteristiche del progetto "The Stone" al Breuil e di "definire rapidamente, anche di intesa con il Comune di Valtournenche, tutte le iniziative per evitare la realizzazione dell'opera nei termini del progetto attuale e a ricondurla a dimensioni più rispettose e attente ad un migliore inserimento nel contesto edilizio, riferendo entro 15 giorni alla Commissione competente gli esiti di tali impegni".

"L'edificio progettato (con un'altezza di ben 30 metri per 9 piani) sarà costruito - ha detto Chiara Minelli (Pcp) - al posto di un hôtel di 4 piani che verrà demolito. Il cambio di destinazione d'uso da albergo a edificio a utilizzo abitativo e la richiesta di un parere legale da parte del Comune hanno portato alla sospensione dell'iter. La scelta di costruire un edificio a scopo esclusivamente abitativo non rientra in un'ottica di sviluppo adeguato dal punto di vista ambientale, economico e turistico di quella località, già pesantemente urbanizzata". "La terza Commissione - ha aggiunto - ha effettuato alcune audizioni in merito, dalle quali è emerso il parere positivo espresso dalla Soprintendenza dei beni culturali, sia rispetto alla normativa vigente sia riguardo al contesto in cui è inserita l'opera che non sarebbe in contrasto con il paesaggio. Questo parere ci ha lasciate perplesse, anche perché pare che questa opera non resterebbe un unicum, ma sarebbe un caso-scuola: potremmo quindi a breve confrontarci con altre situazioni simili. La nostra Regione ha competenza primaria in materia urbanistica e di tutela del paesaggio e deve quindi svolgere un ruolo di vigilanza attiva".

La replica dell'assessore alle opere pubbliche, Davide Sapinet: "L'intervento non ha ancora ottenuto il titolo abitativo: il rilascio di costruire è in capo al Comune, mentre la Regione non ha titolo ad intervenire in questo percorso, a parte il parere richiesto alla Soprintendenza ai beni culturali. Più che evitare la realizzazione di un'opera specifica, occorre fare una riflessione politica e decidere sugli strumenti normativi e programmatori riguardo a tutto il patrimonio edilizio valdostano con riflessioni da fare anche in merito ai grandi volumi e al risparmio del suolo".

Infine, il Presidente della terza Commissione, Albert Chatrian, ha aggiunto: "L'impatto dei grandi volumi sul nostro territorio deve essere affrontato il prima possibile in Commissione: chiedo quindi all'Assessore Sapinet, insieme ai suoi uffici, di venire in Commissione in vista di rivedere le norme che consentono le opere di ristrutturazione degli immobili e cambiare, quindi, le regole del gioco. Vi è la necessità di questa revisione del percorso legislativo e fare le leggi è il compito principale di questo Consiglio".