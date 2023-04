Lega denuncia, 181 persone rischiano di perdere casa Arer

"Sono 181 le persone, residenti in alloggi di edilizia residenziale pubblica, che rischiano di essere sbattute fuori di casa. Una vera e propria bomba sociale in arrivo". La denuncia arriva dal gruppo Lega Vda che sul tema ha presnetato una mozione bocciata dall'aula.

"La delibera sulla morosità incolpevole, così come è stata scritta, non tutela le persone - si legge in una nota - che incorrono nei debiti incolpevolmente perché tra i criteri vi è solo la perdita di reddito e non guarda all'Isee degli inquilini di edilizia residenziale pubblica. Se un inquilino vede arrivare una bolletta, comprensiva di affitto e utenze, eccessivamente alta e non riesce a farvi fronte perché in possesso di un reddito basso, non rientra nella casistica attuale della morosità incolpevole. Si sta consumando uno stillicidio di sgomberi sotto gli occhi indifferenti della maggioranza regionale". Per il capogruppo Andrea Manfrin "la situazione è gravissima, ed ignorarla, come ha fatto l'attuale governo, porterà a gravi conseguenze per il nostro tessuto sociale".