Comunità energetiche, gruppo di lavoro su nuova legge

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità una mozione del gruppo Progetto Civico Progressista, emendata in accordo con l'Assessore allo sviluppo economico, con cui "si impegna la Giunta regionale alla costituzione di un gruppo di lavoro per un confronto che accompagni l'iter di elaborazione in Commissione della normativa regionale sulle Comunità di energia rinnovabile".

"E' necessario prepararsi all'applicazione della normativa europea e italiana - ha detto Chiara Minelli (Pcp) - per una piena e diffusa realizzazione delle Comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumo. Per fare ciò è necessario un ruolo attivo dei Comuni in collaborazione con l'Amministrazione regionale attraverso un gruppo di lavoro provvisorio in attesa dell'istituzione di un tavolo tecnico che sarà formalizzato nella legge regionale sulle Cer in itinere. Alcuni Comuni si sono già mossi per cogliere questa opportunità e potranno condividere delle riflessioni, delle proposte e dei dubbi che potranno sorgere all'interno di questo percorso".

L'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, ha evidenziato che "questo tema non è di bandiera ma è strategico, anche se per ora crea troppe aspettative. Abbiamo sentito il Consorzio degli enti locali su questa mozione, il quale si è detto disponibile a collaborare con l'obiettivo di mantenere un livello di informazione su questo argomento il più possibile allineato, a fronte della mancanza dei decreti attuativi. Quello che possiamo fare per ora è avviare una fase di studio con le informazioni che abbiamo. Per la Giunta non c'è nessun problema ad arrivare ad un testo di legge condiviso tra le varie proposte, ma ribadisco la necessità di aspettare la restituzione del decreto per capire se andiamo nella giusta direzione, in particolare sulle regole in materia di incentivi e di doppio finanziamento".