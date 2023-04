Violenza su uomini in Valle d'Aosta, no a ufficio apposito

"Mi impegno non a costruire un ufficio che si rivolga a un genere ma mi impegnerò attraverso collaborazioni per fare in modo che la violenza possa essere individuata e per migliorare una situazione che fa male a tutta la comunità". A dirlo è l'assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Luigi Bertschy, in risposta a un'interpellanza in cui il consigliere Andrea Manfrin (Lega Vda) chiedeva di procedere con la creazione di una struttura per "rispondere alle violenze attualmente in atto sugli uomini".

Nell'illustrare l'iniziativa Manfrin ha citato il questionario "Violenze e molestie in ambito lavorativo" dell'ufficio della Consigliera di Parità, anonimo, compilato su base volontaria e a cui hanno risposto 100 persone. "Il 14,2% è stato compilato da uomini che lamentano di aver subito molestie o violenze sul luogo di lavoro" e "una fascia fra il 30 e il 40% vede come vittima di violenza un uomo", dice il consigliere Lega.

"L'ufficio di parità è per tutti - aggiunge Bertschy - indipendentemente dal genere. Se sono in quelle condizioni gli uomini lì possono trovare una risposta". Per Manfrin "deve esserci anche un punto di riferimento per gli uomini che subiscono violenza, la consigliera di Parità non è una psicologa, un avvocato e non può fornire supporto legale".