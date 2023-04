Pronto soccorso Aosta, aumentano attese e allontanamenti

Dal primo gennaio al 15 marzo sono andate al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto Parini di Aosta 7.843 persone. Di queste 1.974 erano codici bianchi, 5.065 verdi, 974 gialli e 130 rossi. In totale, si sono allontanate volontariamente dal Pronto soccorso senza essere visitate 657 persone. A dicembre sono andate in pronto soccorso 3.198 persone e gli allontanamenti volontari 217. I dati sono stati forniti dall'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, in risposta a un'interpellanza del gruppo Pcp. Da dicembre al 15 marzo i posti letto chiusi in ospedale sono passati da 40 a 51 e il tempo di attesa in pronto soccorso è passato da 7 ore a 7 ore e 45 minuti. "Rispetto a dicembre la situazione è peggiorata", ha detto Marzi.

Per l'assessore per risolvere il problema del sovraffollamento del Pronto soccorso è necessario "lavorare sul potenziamento del territorio: servono medici di medicina generale: il problema ora è ridimensionato perché siamo passati da 6 mila persone scoperte a meno di 350". Nella sua replica la consigliera Erika Guichardaz ha citato anche i medici a gettone "il cui utilizzo smodato in pronto soccorso non aiuta".