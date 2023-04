Lega denuncia, ancora ferma legge su sviluppo imprenditoria

La legge regionale 31/2022 per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato è ancora ferma e "questo grave ritardo avrà effetti impattanti nei confronti di tutte quelle attività che, essendosi appena costituite, facevano affidamento sulla rapida erogazione del contributo". Lo ha dichiarato Raffaella Foudraz (Lega Vda) presentando un'interpellanza sull'applicazione della legge regionale in materia di imprenditoria giovanile e femminile..

"Approvata a fine 2022 ed entrata in vigore il primo gennaio 2023 - ha sottolineato - la legge prevede che la Giunta regionale definisca con propria deliberazione i requisiti o gli aspetti, anche procedimentali, per l'accesso ai contributi: la loro entità, il dettaglio delle spese ammissibili, le modalità e i termini per la concessione e per l'espletamento dell'istruttoria, il diniego o la revoca. Ad oggi, la delibera non è ancora stata adottata. Ricordo che si tratta contributi una tantum, a fondo perduto, stimati tra 10.000 e 80.000 euro, rivolti ai giovani tra i 18 e i 35 anni, alle donne e ai disoccupati di lunga durata senza limiti di età".

La replica dell'assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy: "L'atto è stato iscritto il 10 marzo scorso e sarà approvato la prossima settimana. Ricordo che la norma non prevedeva un termine per l'adozione della delibera ma ci impegniamo ad analizzare la situazione e a proporre le necessarie modifiche alla legge per adattarla al meglio alle esigenze dei potenziali beneficiari. La nostra intenzione iniziale era quella di utilizzare fin da subito i fondi strutturali ma, ad oggi, non è possibile. Li impiegheremo comunque nel prossimo futuro per il finanziamento di un bando".