Allarme autisti bus, "a rischio i trasporti essenziali"

Mancano fra "i 60 e 90 autisti di bus in Valle d'Aosta" e questo "non riguarda solo lo sviluppo delle imprese, ma rischia di ricadere sul servizio pubblico essenziale per il trasporto di studenti, lavoratori e persone in generale". A lanciare l'allarme è l'assessore regionale ai Trasporti, Luigi Bertschy, in risposta a un'iniziativa del gruppo Pcp per "scongiurare l'abolizione del servizio di autobus Aosta-Martigny".

In passato la linea era gestita in modo congiunto dalla società svizzera e Arriva e nell'ultimo" periodo dell'anno il servizio è stato gestito esclusivamente dalla società svizzera Tmr" e "allo stato attuale - dice la consigliera Chiara Minelli - raggiungere Martigny con mezzi pubblici è possibile solo attraverso l'utilizzo di un pullman di linea fino a Chamonix con successivo trasferimento in treno/autobus a Martigny, oppure tramite Flixbus Aosta-Ginevra e successivo trasferimento in treno/autobus a Martigny, con un forte aggravio di tempi e costi".

Il tema "del trasporto su gomma ha bisogno di un momento di verifica - spiega Bertschy - perché c'è una condizione del tutto nuova: non è un problema di soldi, volontà o mezzi. C'è un problema pratico: gli autisti. E sulla nostra regione il problema è più complesso perché la comunità è più piccola. Ne mancano almeno 60, sull'attività più in generale ne mancano fino a 90. E' un lavoro che oggi non stimola l'interesse delle persone".