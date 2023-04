Opposizione chiede censura per presidente Bertin

Un impegno a "censurare le azioni messe in atto dal presidente del Consiglio, esprimendo una ferma condanna nei confronti dei comportamenti che violano il regolamento ed il rispetto della Conferenza dei capigruppo e dell'intero Consiglio regionale". E' quanto chiedono le forze di opposizione in Consiglio Valle (Lega Vda, Forza Italia, Progetto civico progressista e gruppo Misto) in una risoluzione che è stata depositata in mattinata.

I temi al centro della "protesta" della minoranza contro il presidente Alberto Bertin sono legati alla richiesta di visionare le schede di votazione relativamente all'elezione del presidente della Regione" e alla comunicazione delle dimissioni di due membri della Commissione paritetica di parte regionale.

"Il presidente del Consiglio Bertin ha adottato dei comportamenti che rappresentano una palese violazione degli obblighi legati all'incarico istituzionale che ricopre".