Nouvelles formes d'Autonomie, Vallée d'Aoste est favorable

"La Vallée d'Aoste ne peut qu'être favorable à l'attribution, constitutionnellement encadrée, de formes d'autonomie aux autres Régions. Ce processus de réforme institutionnelle réserve des opportunités et des espaces d'intervention que les Autonomies historiques ont déjà identifiés et à propos desquelles un dialogue a déjà été engagé avec le Ministre Calderoli sur plusieurs aspects". Le Président de la Région, Renzo Testolin, l'a dit lors d'une réunion du Conseil régional.

"Tout d'abord - a expliqué - les nouvelles formes d'autonomie attribuées aux Régions ordinaires doivent être étendues également aux Régions à Statut spécial et aux Provinces autonomes, si elles ne le sont pas déjà. Pour cette raison également, il est fondamental que le principe de l'entente soit inscrit dans les Statuts des Régions et des Provinces autonomes.

Il faut aussi remettre en vigueur l'exercice des compétences attribuées par les Statuts d'autonomie qui ont été affaiblies au fil des ans par la jurisprudence constitutionnelle en raison d'une interprétation transversale des compétences exclusives de l'État. Par analogie avec ce qui est prévu pour les Régions ordinaires, il faut définir des procédures dont le déroulement et les délais soient certains pour l'examen et l'approbation des dispositions d'application des Statuts, redonnant leur juste valeur aux Commissions Paritaires, qui représentent le moment fondamental de rencontre entre l'État, les Régions à Statut spécial et les Provinces autonomes".

Selon le Président Testolin "compte tenu du projet de réforme fiscale du Gouvernement, qui peut concerner les recettes des plus importants impôts sur lesquels repose l'exercice des compétences des Autonomies historiques, le thème de la protection des ressources financières de ces dernières doit être réinséré dans l'agenda, et ce, afin de neutraliser les effets d'éventuelles réformes fiscales". "Dans la phase actuelle et dans l'espoir que le parcours d'approbation de la loi-cadre pour l'application du troisième alinéa de l'article 116 de la Constitution s'achève rapidement - il a conclu - nous poursuivrons le travail conjoint avec les autres Autonomies spéciales pour lancer, avec le Gouvernement, un parcours visant à appliquer les points que je viens d'illustrer et nous continuerons à soutenir les autres Régions dans toute action visant à développer le régionalisme italien dans son ensemble".