Giunta in Prorogatio, per Aggravi "perimetro è da regolare"

"Pare che tra il regime di 'prorogatio' e quello normale non ci sia differenza: l'Amministrazione in questo periodo non ha subìto modifiche e l'attività è andata avanti. Le maglie forse sono un po' larghe e c'è la necessità di regolare questo perimetro al di là di una mera nota del Segretario generale, aggiungendo un presidio in più. Nel 'cahier des doléances' della riforma della legge elettorale e della forma di governo, occorrerebbe aggiungere anche questa riflessione". Lo ha detto Stefano Aggravi (Lega Vda) presentando in aula un'interpellanza sugli atti approvati dalla Giunta in periodo di prorogatio.

"L'Amministrazione, anche in un momento straordinario, non può permettersi delle falle nelle sue procedure - ha aggiunto - e, soprattutto, deve giustificare. Un ragionamento complessivo va quindi fatto non solo dal punto di vista politico, ma anche da quello delle procedure amministrative: altrimenti, l'aleatorietà aumenta e il perimetro salta e, questo, può essere pericoloso".

"Tutte le deliberazioni sono state adottate dalla Giunta regionale - ha replicato il Presidente della Regione, Renzo Testolin - in quanto sono state ritenute rientranti nella nozione di 'ordinaria amministrazione': sia perché atti che non implicavano scelte discrezionali sotto il profilo politico e risultavano dovuti in quanto costituenti mera esecuzione di scelte già effettuate, sia perché urgenti e indifferibili, in quanto necessitati dall'esigenza di assicurare la continuità amministrativa oppure perché il loro differimento avrebbe potuto pregiudicare l'interesse pubblico".