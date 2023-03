Margot Vuillermin, lauréate du concours Abbé Trèves édition 2023

(ANSA) - AOSTE, 31 MAR - La lauréate du concours Abbé Trèves édition 2023 est Margot Vuillermin, 18 ans de Gignod, élève du Lycée classique bilingue d'Aoste.

Margot a réalisé une vidéo pour raconter sa façon d'être 'spontanément valdôtaine', thème du concours: "Cette fille a su nous faire entrer, en souriant, dans la réalité de son petit village de montagne, à travers un regard qui sait très bien maîtriser les langages et la dynamicité d'une Vallée d'Aoste qui évolue et se régénère - c'est la motivation du jury du concours composé par Lorenzo Gallo, Francesca Jaccod et Gabriella Vernetto -. Margot fait participer à son témoignage, moderne et parfait pour les réseaux sociaux, toute sa famille, ses amis, mais surtout son grand-père Piero, dans un dialogue spontané et amusant".

La jeune a été récompensée par une dotation de 2.500 euros pour une formation de haut niveau ou un stage professionnel au sein d'un média dans un pays francophone de son choix. Le prix lui a été remis au cours d'une cérémonie qui a eu lieu vendredi 31 mars à la Bibliothèque régionale d'Aoste à la présence des organisateurs du concours: le président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, et les conseillers secrétaires Corrado Jordan et Luca Distort, le président de la section valdôtaine de l'Union de la presse francophone, Joseph Péaquin, le président du Centre d'études Abbé Trèves, Franco Trèves, et la titulaire de la Chaire Senghor de la francophonie à l'Université de la Vallée d'Aoste, Teresa Grange.

Le concours avait le but d'encourager les jeunes à s'exprimer et à créer en langue française autour du thème 'Spontanément valdôtain.e.s': cette année dix candidatures ont été reçues et pour la première fois tous les supports d'expression artistique étaient représentés, à savoir articles, vidéos et podcast.

Tous les autres participants ont reçu une attestation: Margot Blanc, Vivien Bovard, Andreacamilla Carcereri, Ambra Obert, Emma Enria, Arianna Balagna, Martin Yago Zerbi, Stéphanie Gerbore, Elena Del Col.

Au cours de la soirée, les travaux réalisés ont été présentés au public et les articles ont été lus par les associées de l'Upf Claudine Brunod, Elena Landi et Evelyne Parouty. (ANSA).