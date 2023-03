Pcp accusa, tempi stretti per analisi studio Cime Bianche

"Avendo avuto lo studio solo il 16 marzo riteniamo impossibile analizzarlo con attenzione in vista dell'audizione di lunedì prossimo. Tempi così ristretti sono il segno di una reale mancanza di rispetto nei confronti del lavoro dei consiglieri. Ricordiamo che lo studio è da quasi 4 mesi nelle mani delle società, che avevano evidenziato ai consiglieri la loro necessità di disporre di tempi adeguati per esaminarlo, proprio per la complessità della documentazione prodotta". Lo dichiarano le consigliere Erika Guichardaz e Chiara Minelli del gruppo Progetto Civico Progressista, in merito al voto in quarta Commissione sull'audizione delle società Monterosa e Cervino per illustrare lo studio di fattibilità del collegamento funiviario di Cime Bianche.

"Il nostro gruppo - hanno aggiunto - ha chiesto la diretta streaming delle audizioni, in modo da permettere a tutti di conoscere gli elementi dello studio e seguirne il percorso di Commissione, visto l'impatto e le eventuali ricadute che l'opera avrebbe sul territorio, sia in termini economici sia ambientali.

Anche in questo caso la proposta è stata respinta, con il voto contrario dei quattro componenti della maggioranza. Dopo non aver permesso ai valdostani di esprimersi sulla legge elettorale, ora non si vuole nemmeno che gli stessi possano seguire l'iter di un progetto definito 'strategico' da una parte della maggioranza".