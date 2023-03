Piano interventi contro violenza di genere, ok da commissione

La quinta Commissione "Servizi sociali" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza - astensione del gruppo Lega VdA - sul Piano triennale degli interventi contro la violenza di genere. Il documento fissa gli indirizzi e definisce le priorità delle azioni da adottare per il conseguimento degli obiettivi della legge regionale 4/2013 in materia di interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere ed è diretto a orientare e coordinare l'azione di tutti i soggetti, pubblici e privati, in materia di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto.

"Soddisfazione per l'approvazione di questo importante documento, attraverso il quale la Regione potrà mettere in campo le attività per intervenire su di un fenomeno che riguarda anche la Valle d'Aosta" è stata espressa dal presidente della quinta Commissione, Andrea Padovani (Fp-Pd): "Il Piano - ha aggiunto - si basa su quattro assi tematici: prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione, attraverso una rete di servizi che assicurano la presa in carico delle donne vittime di violenza e una serie di attività per intervenire sugli aspetti culturali che sono alla radice delle discriminazioni di genere".