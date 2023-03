In Commissione rinnovo contratto pubblico impiego

La seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle ha audito il Presidente della Regione, Renzo Testolin, sul rinnovo del contratto del pubblico impiego. L'audizione fa seguito ad una mozione approvata dall'Assemblea nella seduta del 16 novembre 2022. "Il Presidente Testolin - riferisce il presidente della Commissione, Antonino Malacrinò (Fp-Pd) - ha fatto il punto della situazione: il rinnovo contrattuale è stato concordato con le organizzazioni sindacali e sarà prossimamente approvato dalla Giunta ai fini della firma definitiva. Il rinnovo pesa per 8,3 milioni di euro, che trovano già copertura sul bilancio 2023: i dipendenti del comparto troveranno quindi i soldi nella busta paga di maggio/giugno. L'ipotesi di accordo del rinnovo contrattuale prevede anche la perequazione dell'indennità di rischio per il Corpo dei Vigili del fuoco e dell'indennità pensionabile per il Corpo forestale, cui saranno destinati 3,8 milioni di euro, che troveranno finanziamento con le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione".