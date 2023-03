Bertin, usura è ancora un fenomeno sommerso

"L'usura è un fenomeno criminoso e sommerso e, proprio per questo, è necessario parlarne. Purtroppo chi è vittima di usura spesso non denuncia: per paura, per vergogna, per timore di ritorsioni e per tanti altri motivi. Ne consegue l'isolamento della persona che spesso si trasforma in disperazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, durante il convegno "Usura: che fare?", organizzato dall'Assemblea valdostana nell'ambito delle attività dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso. "L'iniziativa - ha aggiunto - voleva mettere in evidenza i mezzi e le soluzioni per combattere l'usura e sottolineare che le Forze dell'ordine lavorano attivamente in questo settore". Tra i relatori c'erano il Questore di Aosta, Carlo Musti, il comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta, Giovanni Cuccurullo, il Colonnello Massimiliano Re, Comandante del Comando territoriale di Aosta della Guardia di Finanza, e Tommaso Gioffreda, Comandante del Reparto Operativo del Gruppo Carabinieri di Aosta.