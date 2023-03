Assemblea si riunirà dal 4 al 6 aprile

Il Consiglio Valle si riunirà dal 4 al 6 aprile: martedì 4 dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17, mercoledì 5 e giovedì 6 aprile con prosecuzione dei lavori in notturna. Lo ha deciso la Conferenza dei Capigruppo a seguito della richiesta di convocare un Consiglio straordinario presentata dai gruppi di opposizione per la discussione delle iniziative non trattate nell'adunanza del 22 e 23 marzo 2023. E' stato quindi convenuto di aggiungere la giornata di martedì 4 aprile alle giornate già calendarizzate per mercoledì 5 e giovedì 6 aprile e si è deciso che saranno trattate prima le iniziative rinviate e poi gli oggetti nuovi.