Traforo Monte Bianco, tutela dipendenti durante chiusure

"La società gestrice del Tunnel del Monte Bianco ci ha comunicato che, per garantire i livelli occupazionali, sta interloquendo con la sede Inps di Aosta al fine di attivare le indennità ai dipendenti da erogare nei periodi di chiusura dell'infrastruttura. Ricordo comunque che una parte degli impiegati e delle maestranze sarà mantenuta in servizio anche durante i periodi di chiusura". Lo ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, rispondendo in aula ad un'interrogazione a risposta immediata sulle chiusure del Tunnel, presentata dal gruppo Lega Vda. "Ci auguriamo che ci sia la dovuta attenzione da parte del Governo - ha replicato Stefano Aggravi (Lega Vda) - e speriamo che l'Inps locale si dimostri efficace nelle risposte".