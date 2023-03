Testolin, riorganizzazione amministrativa è priorità

"Abbiamo già iniziato a lavorare sui cambiamenti amministrativi che sono una nostra priorità. Caleremo lo studio Bocconi, che ci indica un percorso da seguire, sulla nostra realtà. Partiremo da una rivisitazione della struttura dirigenziale deputata alla gestione del personale per arrivare ad un progressivo efficientamento organizzativo nel suo complesso". Lo ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, rispondendo in aula ad un'interrogazione di Claudio Restano (Misto) sulla riorganizzazione dell'Amministrazione regionale.

"Dopo aver ascoltato il programma di Governo - ha replicato Restano - mi chiedo come si possa costruire una casa prima di definirne il perimetro e l'area di occupazione. Per quanto riguarda lo studio della Bocconi si sarebbe dovuto intraprendere il percorso esattamente inverso rispetto a quello da lei dichiarato e cioè chiedere alla società che lo calasse sulla nostra realtà. Al momento nulla è stato pensato o detto per le varie società pubbliche o per le fondazioni di cui la Regione è ricca e la cui attività incide in maniera sensibile sulle politiche turistiche e sulla macchina amministrativa regionale.

Lei non ha saputo dire nulla in merito e questo è solo uno dei tanti esempi. Abbiamo assistito alla riorganizzazione politica quali la creazione dell'Assessorato alla montagna, lo spostamento della delega alla cultura verso la pubblica istruzione e altro, ma la riorganizzazione amministrativa dov'è? Non ci ha riferito se intende o meno ridurre il numero dei dirigenti e aumentare quello dei funzionari, cosa peraltro di notevole urgenza. Non ci ha parlato delle locazioni passive e della logistica".