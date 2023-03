Scuola, stop a certificati medici dopo assenze

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità una mozione del gruppo Lega Vda, emendata in accordo con l'Assessore alla sanità, che impegna il Governo a portare in Consiglio nel minor tempo possibile un disegno di legge di abolizione della certificazione medica per la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia superiore a cinque giorni, salvo quando sia richiesta da misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica.

"La decisione sull'obbligatorietà del certificato medico dopo il periodo di malattia superiore a cinque giorni degli allievi della scuola primaria e secondaria - ha detto Luca Distort (Lega Vda) - rientra nella competenza legislativa concorrente delle Regioni e sarebbe opportuno rimuoverla così come hanno già fatto altre realtà, snellendo le attività amministrative in generale e sollevando le famiglie da questa incombenza burocratica. Un evidente aggravio per i medici e per le famiglie e nemmeno supportato dalla letteratura scientifica".

"Questa certificazione ha una scarsa utilità - ha aggiunto l'assessore alla sanità, Carlo Marzi - in quanto le malattie infettive sono spesso contagiose nel momento dell'incubazione e non nel momento della convalescenza. Anche una sentenza del Consiglio di Stato del 2014 ritiene legittima l'abolizione dei certificati a scuola dopo i cinque giorni di assenza".