Francoprovençal au Conseil, on cherche une voie juridique

L'Assemblée a approuvé, avec 33 voix favorables et deux abstentions (Pcp), une motion du groupe Lega Vallée d'Aoste modifiée en accord avec le président du Conseil, qui engage à convoquer, dans le plus bref délai, la Commission du Règlement pour élaborer la voie juridique appropriée afin de permettre l'utilisation de la millénaire langue valdôtaine même en occasion des séances publiques de l'Assemblée régionale.

"La loi nationale de 1999 - a dit le conseiller Diego Lucianaz - a prévu la libre utilisation des langues minoritaires historiques à l'intérieur de la République italienne et, bien de Communes valdôtaines ont inséré dans leurs Statuts l'utilisation du francoprovençal, la langue des Valdôtains, dans les Assemblées municipales. Déjà à partir de ses premières séances en 1946 le Conseil de la Vallée s'est exprimé en faveur de l'utilisation du patois, il serait bien temps de donner suite à cette volonté en modifiant notre règlement pour que la Vallée d'Aoste conserve encore quelque trait de son particularisme".

"L'objectif de l'initiative - a répondu le président du Conseil, Alberto Bertin - est intéressant et partageable, mais il faut considérer même une série d'aspects techniques et juridiques très complexes. La nécessité ou non d'une disposition d'application, par exemple, est une question centrale qui doit être prise en considération. Il serait possible d'accueillir la motion en apportant des modifications qui puissent concilier les différentes exigences représentées avec les passages normatifs nécessaires".