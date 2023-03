Cime Bianche: Pcp, maggioranza divisa su risoluzione

"L'oltranzismo autonomista si ferma a 15 voti. La maggioranza è subito divisa al primo provvedimento importante". Lo scrive il gruppo Progetto civico progressista in merito al voto sulla risoluzione collegata alla petizione "Salviamo il Vallone di Cime Bianche". "La risoluzione è stata respinta (2 favorevoli, 18 astenuti, 15 contrari) - evidenziano le consigliere Erika Guichardaz e Chiara Minelli - ma l'esito del voto evidenzia che l'oltranzismo autonomista sulla realizzazione del progetto di collegamento intervallivo tra Ayas e Valtournenche divide la neonata maggioranza, che alla prova del voto ha visto ben due Assessori e due gruppi consiliari che la compongono astenersi. Segno che la stessa non è certo così granitica nelle sue convinzioni. Di certo la percorribilità giuridica, che Pcp ritiene allo stato delle norme attuale impossibile, ha generato più di qualche interrogativo; ma forse non è l'unico elemento che è stato preso in considerazione".