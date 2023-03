Approvati interventi 2023-2027 per sviluppo rurale

(ANSA) - AOSTA, 23 MAR - Con 19 voti a favore e 16 astensioni il Consiglio Valle ha approvato la proposta di Complemento regionale per lo sviluppo rurale del Piano strategico della Politica agricola comune 2023-2027.

Si tratta di 27 interventi specifici - si legge in una nota - "volti alla salvaguardia dell'ambiente, del benessere animale e del tradizionale allevamento estensivo di montagna, agli investimenti, allo sviluppo di tipo partecipativo Leader e alla consulenza e formazione". Le risorse a disposizione per il quinquennio sono pari a 91,84 milioni di euro (cofinanziate dal fondo Feasr per 37,38 milioni di euro e da risorse Stato-Regione per 54,46 milioni di euro, di cui il 70% sarà assicurato dal cofinanziamento statale e il 30% da quello regionale).

A differenza delle precedenti programmazioni, quando il sostegno allo sviluppo rurale era strutturato in Programmi regionali, per la nuova programmazione l'Unione europea ha chiesto ad ogni Stato membro di comporre un proprio Piano strategico nazionale nel quale fare sintesi tra la posizione centrale e le istanze territoriali; ogni Regione ha poi avviato un percorso di "regionalizzazione" degli interventi nazionali, con la redazione di uno specifico "Complemento regionale". "È un documento per rilanciare - ha detto l'assessore Marco Carrel - e programmare il percorso della Politica agricola comune in Valle d'Aosta.

Come tutti i cambiamenti richiederà dei tempi di adattamento.

Questo nuovo modello sposta l'attenzione dagli adempimenti burocratici al risultato: è un cambio di visione fondamentale e come Valle d'Aosta dovremo essere pronti perché sburocratizzare è uno degli aspetti più importanti quando parliamo di fondi europei, in particolare per il sostegno del nostro mondo agricolo".

Per Dino Planaz (Lega Vda) "l'agricoltura, se non è sostenuta da risorse pubbliche, non riesce a stare sul mercato ed è quindi importante la presenza di una Politica agricola comune; tuttavia, nonostante questa politica sia già stata adottata a partire dagli anni Settanta e poi, via via, aggiornata sulla base dell'evolversi della situazione europea, non si riesce ancora a valorizzare le esigenze dell'agricoltura di montagna".

"Questo Complemento definisce il quadro - ha aggiunto Corrado Jordan (Av-VdaU) - ma dovrebbe consentire di sviluppare dettagli attuativi che meglio potrebbero adattarsi al contesto regionale, soprattutto in termini di semplificazione delle procedure oltre che attraverso la messa a disposizione degli agricoltori dell'importante patrimonio di dati e di sistemi di controllo che potrebbero portare elementi di semplificazione, di prevenzione e di migliore efficacia per la presentazione delle istanze".

Secondo Chiara Minelli (Pcp) "un elemento di preoccupazione riguarda soprattutto le piccole aziende che solo in minima parte hanno i requisiti richiesti per accedere ai contributi".

"Riteniamo poi - ha aggiunto - che si debba prestare maggiore attenzione all'orticoltura, alla viticoltura e alla frutticoltura che vanno sostenute in modo più consistente".

Augusto Rollandin (PlA) ha ricordato che ci sono ""una serie di interventi ancora al vaglio, che ci permetteranno di migliorare gli interventi finanziari per il mantenimento del nostro bestiame e del nostro territorio". Infine Paolo Cretier (Fp-Pd): "E' stata introdotta premialità per coloro che si trovano in media montagna, in zone disagiate, poco accessibili e in pendenza, per le quali sono disponibili quasi 31 milioni di euro , in cui ci sono gli impegni agro-climatici-ambientali, la produzione integrata, l'agro-ambiente, le colture pregiate autoctone. Il confronto con le parti è stato fatto ma bisogna proseguire in particolare con i Centri assistenza agricola e i referenti economici, sociali e ambientali per far emergere le esigenze e i fabbisogni, per costruire delle proposte che hanno l'obiettivo di sostenere il settore". (ANSA).