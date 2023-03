Lega Vda, da Bertin silenzio imbarazzante

"Dal Presidente Bertin un silenzio imbarazzante: i valdostani meritano trasparenza". Lo dichiara il gruppo Lega Vda che - in apertura dei lavori del Consiglio Valle - ha posto alcune domande al Presidente del Consiglio, "visto il suo silenzio sia in merito ai rilievi di incostituzionalità della Giunta sia in merito all'esame delle schede per la votazione del Presidente della Regione che non ci è stato permesso di esaminare".

«In merito al primo aspetto - evidenzia il capogruppo Andrea Manfrin -, se la Giunta possa essere ritenuta costituzionale vista l'assenza di donne, a fronte di denunce pubbliche da parte dell'ex Presidente della Camera Boldrini, il Presidente del Consiglio ha risposto che 'lui non si occupa di questioni costituzionali'. Una risposta imbarazzante e che ci ha lasciato perplessi, viste anche le levate di scudi di altri componenti nazionali del suo stesso gruppo che hanno a più riprese invitato il gruppo regionale del Pd a prendere posizione sulla questione.

Questione che, per il Pd nazionale, era non solo inaccettabile ma anche incostituzionale".

"Sulla questione delle schede per l'elezione del Presidente della Regione, conservate negli uffici della Presidenza del Consiglio - specifica il Vicecapogruppo Stefano Aggravi - e che non ci è stato permesso di esaminare, abbiamo chiesto se fosse normale chiedere un parere in merito all'Avvocatura della Regione che, è risaputo, dipende direttamente dalla Presidenza della Giunta. Anche qui, silenzio imbarazzato oltre alla comica dichiarazione che l'Avvocatura regionale, che non ha fra le due mansioni quella di rilasciare pareri al Consiglio, sarebbe 'soggetto terzo', quando ovviamente non è così".