In commissione arrivano le comunità energetiche

(ANSA) - AOSTA, 16 MAR - L'esame dell'attuale quadro tecnico-normativo delle comunità energetiche rinnovabili è stato il tema al centro dei lavori della quarta Commissione "Sviluppo economico" del Consiglio Valle. In merito sono stati depositati due progetti di legge: il primo è della Giunta ed è del 14 luglio 2022; il secondo, del gruppo Pcp, è stato presentato il primo marzo 2023.

"Oggi - specifica il Presidente della commissione, Roberto Rosaire (UV) -, in un'ottica di redazione di un testo di legge che sia rappresentativo di tutte le esigenze della comunità valdostana, abbiamo definito di analizzare congiuntamente i due progetti di legge con il fine di trovare una sintesi che ci porti a istituire un complesso organico di misure per la promozione e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili sul territorio. Le Cer sono strumenti molto importanti, comprese nell'obiettivo 7 dell'Agenda 2030, e la loro istituzione contribuirà all'autonomia energetica della nostra regione, che rientra a pieno titolo nel raggiungimento dell'obiettivo della Regione Valle d'Aosta fossil fuel free 2040. Un traguardo non semplice perché vede in sé un cambiamento culturale e la necessità di un lavoro comune di tutti i soggetti chiamati in causa". (ANSA).