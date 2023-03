Minoranza, estendere indennità sanitaria a tutti professionisti

Allargare la possibilità di percepire l'indennità di attrattività a una platea di 351 persone della dirigenza sanitaria non medica e delle professioni sanitarie escluse della legge 22 del 2022. E' la proposta di legge con ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare la carenza di personale nella sanità valdostana. Primo firmatario della proposta è Claudio Restano (Gm) ed è stata sottoscritta anche dai gruppi Lega Vda e Forza Italia.

Il provvedimento prende in considerazione figure professionali come biologi, veterinari, fisici, ostetriche, tecnici di radiologia. Per il futuro la "volontà è estendere l'indennità anche a figure part-time e oss", dice Restano.

Si tratta "di un'operazione di giustizia - aggiunge il consigliere - perché nella sanità si lavora in équipe".

L'importo delle indennità sarà definito "in sede di contrattazione integrativa aziendale, da avviare entro trenta giorni dall'entrata in vigore" della proposta di legge. Sino ad allora, il testo depositato prevede 750 euro lordi mensili per la dirigenza sanitaria non medica e 300 euro lordi mensili per il personale non infermieristico delle professioni sanitarie. La spesa complessiva quantificata per l'intervento è stimata in 2.162.550 euro.