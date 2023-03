(ANSA) - AOSTE, 10 MAR - Vendredi 17 mars 2023, à 17h, la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d'Aoste accueillera la conférence 'Promenade dans le monde des jeunes francophones', organisée par le Conseil de la Vallée en collaboration avec le Conseil des jeunes valdôtains dans le cadre des Journées de la Francophonie.

La soirée propose un entretien avec le co-porte-parole du Parlement francophone des jeunes, le valdôtain Federico Borre, 24 ans, de Sarre, étudiant à l'Université de Genève et assistant en communication à Médecins sans frontières. Federico a été nommé porte-parole du Pfj lors de sa 9e session réunie au mois de juillet 2022 au Parlement de la République d'Albanie. Il parlera de son expérience de représentant de la jeunesse francophone et il répondra aux questions de Francesco Palumbo, membre du Conseil des jeunes valdôtains, sur les grands thèmes qui touchent les jeunes de la Francophonie et sur l'avenir du français en Vallée d'Aoste.

La conférence sera introduite par le président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin. (ANSA).