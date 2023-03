8 marzo: Pcp, tanta strada da fare ma non si cerchino alibi

"C'è tanta strada da fare, ma non si cerchino alibi. La Giornata internazionale della donna debba rappresentare soprattutto un momento di riflessione rispetto ai tanti avvenimenti che, fin dall'inizio del Novecento, hanno caratterizzato la lotta per la rivendicazione dei diritti delle donne. Diritti conquistati grazie alla determinazione di molte di noi sanciti nella nostra Costituzione, ma che purtroppo ogni giorno vengono minati e che devono essere costantemente perseguiti". E' quanto dichiarano, in una nota in occasione dell'8 marzo, le consigliere di Progetto Civico Progressista, Erika Guichardaz e Chiara Minelli.

Riguardo all'assenza della rappresentanza femminile nell'attuale Giunta regionale, è "una situazione in contrasto con i principi costituzionali, che impegnano a garantire la presenza di entrambi i generi in tutte le cariche elettive, e con i proclami di una maggioranza che si considera di ispirazione progressista".