Lega passa all'attacco, chiesta convocazione commissioni

Il Gruppo Lega Vda ha depositato una richiesta di convocazione di tutte le Commissioni del Consiglio Valle "per portare all'attenzione una serie di tematiche di stretta attualità, interesse ed urgenza per la comunità: questi approfondimenti, che sono solo i primi di una lunga serie, serviranno per mettere a fuoco alcuni problemi della Valle d'Aosta e trovare eventuali soluzioni e/o risposte che i nostri cittadini stanno aspettando da troppo tempo". E' quanto si legge in una nota nella quale si precisa che le convocazioni riguardano: "Prima Commissione (aggiornamento sulla riforma degli Enti Locali e risoluzione delle problematiche contrattuali per i Vigili del Fuoco e per il Corpo Forestale della Valle d'Aosta); Seconda Commissione (procedure per il rinnovo del contratto pubblico e audizione dei soggetti deputati al monitoraggio dei progetti legati al Pnrr); Terza Commissione (sentieristica, condominio "The Stone" di Cervinia, bacini di stoccaggio, micro mutui per l'efficientamento energetico); Quarta Commissione (realizzazione del Bando Borghi legato alla gestione del PNRR, legge sui piccoli impianti sciistici, avanzamento del progetto elettrificazione della linea Ivrea-Aosta); Quinta Commissione (aggiornamento del programma dei lavori sull'ampliamento dell'ospedale Parini e aggiornamento sui relativi costi, esternalizzazione della farmacia e dei magazzini dei presidi ospedalieri valdostani, aumento dei costi concernenti la convenzione Edison con l'ospedale Parini).