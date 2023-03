Maxi condominio Cervinia, Lega Vda chiede chiarimenti a Regione

(ANSA) - AOSTA, 06 MAR - Il Gruppo consiliare Lega Vallée d'Aoste fa sapere di aver "svolto in questi giorni un attento lavoro di analisi rispetto alle criticità emerse ed ai dubbi sollevati da più parti in merito al residence denominato 'The Stone' di Valtournenche". Pertanto, "in considerazione di quelle che sono le prerogative statutarie che assegnano potestà legislativa in materia urbanistica, oltreché dei piani regolatori per zone di particolare importanza turistica", ha depositato oggi una richiesta di audizione nella terza Commissione consiliare, competente per materia.

In dettaglio, i consiglieri Luca Distort e Dino Planaz "chiedono al presidente della Terza Commissione consiliare di programmare, al più presto, un'audizione degli assessori competenti e del rispettivo personale dirigente, per relazionare sull'iter autorizzativo agli effetti delle norme regionali in ambito urbanistico e dei pareri di competenza degli organi regionali e sulle eventuali intenzioni in merito".

"È un approfondimento dovuto e necessario" dichiara il consigliere Distort, commissario della III Commissione consiliare per il gruppo Lega, nonché architetto, "per garantire la tutela paesaggistica delle località del nostro territorio in compatibilità con gli strumenti legislativi regionali e la coerenza con i principi di rigenerazione e riqualificazione, per realizzare la corretta armonia con i meccanismi dell'economia territoriale".

Il Gruppo consiliare Lega Vallée d'Aoste, "a cominciare da questo approfondimento, che si augura possa avvenire il più presto possibile, continuerà a lavorare affinché si possa contribuire ad individuare le migliori soluzioni capaci di tutelare tanto il paesaggio quanto l'iniziativa privata ed il rapporto con le diverse realtà locali". (ANSA).