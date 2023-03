Restano, ha vinto l'uomo più forte ma non la politica

"Oggi ha vinto l'uomo più forte: solitario, pragmatico, decisionista, ma non ha vinto chi ha fatto politica. Auspico che Renzo Testolin sappia cambiare metodo e marcia, perché il 'celodurismo' degli anni Novanta non potrà che portare a soluzioni impopolari, a nuove tensioni. Oggi celebriamo la sconfitta della politica, la vittoria di un Presidente e della sedicente squadra del Presidente". Lo ha detto il consigliere Claudio Restano (misto) commentando la votazione del presidente della Regione e della nuova Giunta.

"E' una crisi durata oltre un anno - ha aggiunto - e non gestita nella maniera corretta. È stato un bel 'paciocco': è questo che pensano i valdostani, che sono stufi di sentire che si opera per il bene della Valle d'Aosta. La soluzione della crisi poteva essere politica, ma purtroppo non è stato così: ci sono state posizioni di tipo personale, ma non politiche. Il percorso ha messo in luce l'individualità, i personalismi": noi abbiamo annunciato in più occasioni che non eravamo disponibili a soluzioni personali".