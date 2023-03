Marguerettaz, momento di alta responsabilità

"E' un momento di alta responsabilità da parte nostra: ci dobbiamo guardare negli occhi e portare avanti il nostro progetto. Quando si fanno delle valutazioni, occorre scegliere la migliore fra quelle esistenti.

Per uscire da questa crisi è indispensabile ricostituire gli organismi, costruire un confronto che voglia affrontare i temi.

Rimettiamo in carreggiata questa amministrazione e diamo una risposta alla nostra comunità". Lo ha detto il capogruppo dell'Union valdotaine, Aurelio Marguerettaz, intervenendo nel dibattito sull'elezione del presidente della Regione e della nuova Giunta.

"Il Consiglio è uscito malconcio - ha aggiunto - e la brutta figura deve essere caricata sui 19 Consiglieri della maggioranza: su questo non ci sono dubbi. In questa settimana c'è stato un grande esercizio da parte di tutti per l'individuazione dei franchi tiratori: io oggi voglio ricordare che in tutte le elezioni, sia del Presidente della Regione sia degli Assessori, qualche voto è sempre mancato. Si invoca serietà e coerenza, ma il collega Restano, che siede da dieci anni in Consiglio, ha cambiato 10 volte casacca. E il collega Marquis, che è stato eletto in Stella Alpina e poi ha costituito Forza Italia? Marquis doveva dimettersi: oggi non può salire in cattedra e darci dei cialtroni, perché non credo che abbia la coscienza a posto per dare lezioni a nessuno. Qual è il progetto della Minelli? Era stata incaricata di fare l'Assessore, poi è fuggita dalle sue responsabilità. In politica le difficoltà ci sono ogni giorno, ma il compito della politica è di trovare una soluzione, non dimettersi".