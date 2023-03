Minoranza su Testolin, perché cambia modalità di voto?

"Su proposta della maggioranza di 17+2 si tornerà in Consiglio per votare lo stesso Presidente, la stessa squadra di governo e lo stesso programma con però un'unica novità, il cambio della modalità di voto. Il metodo adottato nella scorsa seduta, che ha garantito la segretezza del voto, è stato bocciato dalla futura traballante maggioranza. A questo proposito rimane un'unica domanda: per quale motivo?. Lo scrivono, in una nota, i gruppi Lega Vda, Forza Italia, Progetto Civico Progressista e Misto a seguito della Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale.