Giovedì 2 marzo nuovo tentativo di elezione di Renzo Testolin

E' stato convocato per giovedì 2 marzo - inizio ore 10 - il Consiglio Valle straordinario per l'elezione del Presidente della Regione e della sua Giunta. Lo ha deciso il presidente dell'Assemblea, Alberto Bertin, dopo la riunione dei capigruppo per esaminare la richiesta firmata da 19 consiglieri regionali.

Candidato alla presidenza della maggioranza autonomista-progressista, allargata a Pour l'Autonomie, è Renzo Testolin. La sua elezione era già in programma il 24 febbraio scorso ma ha ottenuto 'solo' 17 voti su 35 mentre sulla carta ne avrebbe dovuti avere 19.

Contestualmente sarà eletta anche la nuova Giunta che è composta da: Luigi Bertschy (AV-VdAU) assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, con funzioni di vicepresidente della Regione; Luciano Caveri (AV-VdAU) assessore agli affari europei, innovazione, Pnrr e politiche nazionali per la montagna; Marco Carrel (Pour l'Autonomie) assessore all'agricoltura e risorse naturali; Jean-Pierre Guichardaz (FP-PD) assessore ai beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali; Davide Sapinet (UV) assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente; Carlo Marzi (Stella alpina) assessore alla sanità, salute e politiche sociali; Giulio Grosjacques (UV) assessore al turismo, sport e commercio.