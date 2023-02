Corse: Bertin, espoir pour la concrétisation de l'autonomie

"On ne peut donc que regarder avec espoir et solidarité au processus d'évolution institutionnelle que la Corse est en train d'expérimenter, dans le but d'acquérir un statut d'autonomie garantissant ainsi un renforcement du cadre politique et démocratique des institutions de la Corse.

Pouvoir partager l'enthousiasme de la concrétisation, désormais possible, d'une expérience d'autonomie longuement attendue est la meilleure manière pour fêter l'anniversaire de notre autonomie". C'est ce qu'a déclaré le président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, dans son discours prononcé lors de la Fête de la Vallée d'Aoste - 77e anniversaire de l'Autonomie et 75e anniversaire du Statut spécial, en présence de Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l'Assemblée de Corse.

Selon Bertin "les liens entre nos deux communautés ont toujours été naturels et spontanés, la montagne et l'île n'étant qu'apparemment antithétiques. L'une et l'autre sont en réalité l'expression d'un particularisme, qui représente un atout dans un panorama général qui a la tendance à l'homologation. Ce n'est pas un hasard si les deux, les îles et la montagne, ont fait récemment l'objet de l'avis du Comité des Régions, rédigé par M.me Maupertuis en tant que membre du Comité, et approuvé lors de la session du 1er décembre dernier. En tant qu'autonomie alpine, dont le Statut - c'est bien de le rappeler aujourd'hui - avait été défendu, à l'Assemblée constituante, par le représentant d'une autre île, le sarde Emilio Lussu. On ne peut donc que regarder avec espoir et solidarité au processus d'évolution institutionnelle que la Corse est en train d'expérimenter, dans le but d'acquérir un statut d'autonomie garantissant ainsi un renforcement du cadre politique et démocratique des institutions de la Corse. Pouvoir partager l'enthousiasme de la concrétisation, désormais possible, d'une expérience d'autonomie longuement attendue est la meilleure manière pour fêter l'anniversaire de notre autonomie".