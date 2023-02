Testolin presenta programma in aula, votazione entro sera

"Procedere con il finanziamento degli investimenti per il rinnovamento e la riqualificazione del parco impianti" con "priorità alle linee funiviarie strategiche", un "nuovo modello normativo e organizzativo del patrimonio immobiliare industriale della società Vallée d'Aosta structure" e "sostegno alla transizione energetica del sistema socio-economica e l'incremento dell'autonomia energetica del territorio". Rientrano fra le iniziative "animate da una nuova visione" del programma illustrato da Renzo Testolin, candidato alla presidenza della Regione dopo le dimissioni di Erik Lavevaz.

Tra i molti punti, rispetto agli interventi di continuità politico amministrativa Testolin ha confermato "la costruzione del nuovo ospedale", la "prosecuzione dell'iter già programmato per l'ultimazione del nuovo polo universitario", "l'impegno per ridurre i tempi delle liste d'attesa", la "prosecuzione dell'iter tecnico giuridico amministrativo finalizzato alla verifica di fattibilità per la realizzazione del collegamento intervallivo 'Cime bianche'" e "la risoluzione delle problematiche relative agli adeguamenti contrattuali per il personale del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale della Valle d'Aosta". Nel complesso il programma tocca tutti gli ambiti di azione, dal trasporto ferroviario, alle imprese, fino al rilancio delle società partecipate.

Le priorità sono inquadrate "in tre ambiti diversi, ma complementari: iniziative di confronto politico-istituzionale che possano creare i presupposti per l'azione di governo; interventi di continuità politico-amministrativa per giungere a conclusione di attività già avviate; iniziative normative e amministrative animate da una nuova visione che si intendono avviare, in parte non presenti nel programma di Legislatura e derivanti da contingenze in atto o da nuove valutazioni di opportunità". Per Testolin è essenziale "anche in relazione alla composizione numerica di questa maggioranza, l'avvio di un confronto franco e costruttivo con tutte le forze rappresentate in Consiglio regionale in merito agli argomenti sui quali è necessario trovare un accordo, così come su alcuni punti programmatici in relazione ai quali è essenziale trovare delle convergenze che possano dare delle risposte alle concrete aspettative della nostra comunità". La votazione è in programma entro la serata.